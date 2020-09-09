Четверо – на двоих. Лопес и Родригес позировали в окружении своих детей от прошлых браков

Американская певица Дженнифер Лопес обнародовала совместный снимок с женихом, баскетболистом Алексом Родригесом. На фото влюбленная пара запечатлена с детьми от предыдущих отношений.

Лопес и Родригес познакомились три года назад Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 7 сентября опубликовала в Instagram семейное фото, на котором запечатлена в компании своего жениха Алекса Родригеса и их детей – Макса, Энтони, Наташи и Эллы.

На фотографии все участники съемки запечатлены в нарядах белого цвета, при этом сын и дочь Лопес и две дочери Родригеса позирует в кадре, забравшись на дерево.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wishing everyone Peace and Love Happy Labor Day! Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Сен 2020 в 10:02 PDT

C Родригесом Лопес познакомилась в 2017 году. В начале апреля 2020 года во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания со своим избранником из-за карантина.

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родились две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми (2008).