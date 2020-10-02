"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом

Американская певица Дженнифер Лопес позировала в парике.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 2 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с длинными волосами, достающими до линии талии.

"Вернуться к истокам", – подписала она снимок.

На заднем плане фотографии видны несколько манекенов в париках – вероятно, певица примерила один из них.

"Бог – женщина, и ее зовут JLO", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Пока все стареют, она молодеет", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Она выглядит так молодо", – написали под снимком поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back to basics Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 1 Окт 2020 в 8:02 PDT

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".