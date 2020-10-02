"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 2 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с длинными волосами, достающими до линии талии.
"Вернуться к истокам", – подписала она снимок.
На заднем плане фотографии видны несколько манекенов в париках – вероятно, певица примерила один из них.
"Бог – женщина, и ее зовут JLO", – прокомментировали публикацию фолловеры.
"Пока все стареют, она молодеет", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Она выглядит так молодо", – написали под снимком поклонники артистки.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".