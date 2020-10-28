Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2020
 
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51-летняя Лопес надела кожаные шорты для семейного ролика

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала маму и подросших детей.

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Лопес: Я нахожу праздник на лицах своих кокосиков
Лопес: Я нахожу праздник на лицах своих кокосиков
Фото: jlo / Instagram

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram семейное видео, снятое для бренда аксессуаров Coach. В ролике снялись мама знаменитости, Гваделкпе Родригес, и дети Лопес – Эмми и Макс.

"Праздники с Coach. Я вижу праздник на лицах своих кокосиков (моей мамы тоже – она самый большой праздник, который я знаю!)", – написала она.

В ролике Лопес предстала в кофейных кожаных шортах, светлых полусапогах на каблуке и черном свитере.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".

Дети Лопес Эмми и Макс – двойняшки. Их отец – бывший муж певицы и актрисы, американский певец Марк Энтони. Детям сейчас 12 лет.

Теги: видео, дети, Дженнифер Лопес, актриса, певица, ролик
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