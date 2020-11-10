Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева сообщила, что получила приглашение приехать в гости от незнакомых людей после того, как оказала им помощь. Об этом она написала 10 ноября в Instagram.
По словам певицы, приглашение выглядело настолько трогательно, что ей захотелось поехать.
"И я задумалась – если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь в жизни, даже если бы делала это без выходных – у меня бы ушли на это годы. Поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет", – заявила артистка.
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Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!) и тут я задумалась... что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных - у меня бы ушли на это годы.. сразу стало тепло от таких мыслей) как будто у всех в гостях побывала) и это только те, о ком я знаю, ведь иногда мы помогаем людям даже не зная этого - улыбкой, добрым словом , поддержкой или просто одобряющим взглядом. Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.
Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.
Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.