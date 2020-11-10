Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2020
 
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Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева призналась, что помогла многим людям.

Брежнева: На пенсии, если что, скучно не будет
Брежнева: На пенсии, если что, скучно не будет
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева сообщила, что получила приглашение приехать в гости от незнакомых людей после того, как оказала им помощь. Об этом она написала 10 ноября в Instagram. 

По словам певицы, приглашение выглядело настолько трогательно, что ей захотелось поехать.

"И я задумалась  – если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь в жизни, даже если бы делала это без выходных – у меня бы ушли на это годы. Поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет", – заявила артистка.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.

Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Теги: помощь, Вера Брежнева, певица
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