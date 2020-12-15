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15 декабря, 2020
 
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"Одно целое!", "Как похожи!", "Точное повторение". Брежнева показала свою младшую дочь

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поздравила с 11-летием свою дочь Сару Киперман.

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Брежнева: 11 лет назад родила себе подарок
Брежнева: 11 лет назад родила себе подарок
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram подборку снимков со своей младшей дочерью Сарой.

"11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара", – написала она.

На снимках Брежнева и ее дочь запечатлены в одинаковых белых платьях свободного кроя.

Подписчики отреагировали на пост.

"Вера, Сара – точное повторение вас. И в движениях, и в улыбке", – написала nelly84nigmatullina.

"Как похожи! Сара с ранних лет харизматичная красавица. Дорогая Вера, вы прекрасны", – заявила _angelika_99_.

"Одно целое! Счастья!" – пожелала batko881.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Сару Брежнева родила от своего бывшего супруга, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 год. У нее есть старшая дочь – 19-летняя София, рожденная от бывшего гражданского супруга, Виталия Войченко.

Сейчас певица замужем за Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии.

Теги: дети, платье, Вера Брежнева, ВИА Гра, Соня Киперман, певица, Михаил Киперман
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