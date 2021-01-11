Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева разоткровенничалась в микроблоге и опубликовала игривый пост.

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Брежнева: Всегда хочу его...
Брежнева: Всегда хочу его...
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева разместила в Instagram постельное фото, на котором запечатлена лежащей в белом махровом халате или полотенце. Исполнительница показала оголенные плечи и декольте.

"Я всегда ему рада... Всегда хочу его... Всегда очень его жду... Люблю его ласковые прикосновения... И зимой особенно по нему скучаю... Солнце. Мне кажется, что я солнечная батарейка", – заявила она.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, фото, декольте
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