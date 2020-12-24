"Горячо!". Дочь Брежневой снялась в микробикини

19-летняя дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Соня Киперман поделилась пляжными снимками.

Старшая дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой, 19-летняя София Киперман разместила в Instagram снимки в раздельном купальнике.

"Скучаю по лету", – написала она.

Когда именно были сняты фотографии, девушка не указала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

"Горячо!" – отметила подписчица libbyhunna.

София – дочь Брежневой от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко.

У певицы есть также десятилетняя дочь Сара, которую она родила от своего бывшего мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 год.