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01 января, 2021
 
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Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева откровенно ответила на вопрос подписчицы о возможном пополнении в их с мужем – продюсером Константином Меладзе семье.

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Брежнева мать двоих дочерей
Брежнева – мать двоих дочерей
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева 1 января разместила в Instagram новогодние фотографии, на которых запечатлена возле елки в белых просторных брюках, вязаной шапке-ушанке и свитере-оверсайз.

"Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется", – пожелала подписчикам певица.

"А-а, вы ждете ребеночка", – предположили в комментариях пользователи сети.

"Ну пока нет. Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление", – отреагировала на комментарий артистка.

"Пока" – это слово радует", – заметили фолловеры.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Теги: дети, беременность, Вера Брежнева, Константин Меладзе, семья
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