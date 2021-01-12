  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания

По словам проживающей в России бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой, она делает 14-часовой перерыв между ужином и завтраком.

Брежнева: Единственное, что еще не ела, – это пельмени Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева заявила, что в последнее время питается "плохо" и ест вредные для фигуры продукты. Об этом она рассказала во время интервью, которое вышло 10 января на YouTube-канале Fametime TV.

"Единственное, что еще не ела, – это пельмени. А так все ела. У меня был такой день, что я встала и съела утром порцию муравейника. Мне хватило. Мой организм взбунтовался и сказал: "Иди ты, Вера!" – рассказала она.

По словам Брежневой, вопреки такому питанию, она не набрала вес, так как продолжала тренироваться.

"Мне доктор сказал: "Если ты съела какую-то бяку, 16 часов ничего не ешь, только пей. С тех пор я, если согрешила и что-то съела не то, делаю перерыв. Но в обычной жизни мой перерыв часов где-то 14", – подчеркнула Брежнева.

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Видео: FAMETIME TV / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за российским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).