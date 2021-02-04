"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева примерила мужской костюм.

Брежнева: Спасибо всем за невероятные пожелания и теплые поздравления! Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева вечером 3 февраля опубликовала в Instagram свои портретные снимки. Она позировала в мужском костюме, белой рубашке и галстуке.

"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми. Завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением. Спасибо всем за невероятные пожелания и теплые поздравления! За каждое ваше слово!" – написала она.

На одном из снимков Брежнева запечатлена кривляющейся и показывающей язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское Днепропетровской области) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В 2015 году тайно вышла замуж за продюсера группы Константина Меладзе. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.