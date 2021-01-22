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22 января, 2021
 
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Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева поделилась черно-белыми снимками 11-летней дочери Сары Киперман для российского издания Elle.

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Брежнева: Как быстро растут дети...
Брежнева: Как быстро растут дети...
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева разместила в Instagram два снимка фотосессии своей младшей дочери Сары Киперман для февральского номера российского издания Elle. 

"Как быстро растут дети... Моя младшая доченька", – написала она.

Соня Киперман позировала с распущенными волосами в белой длинной шубе до пят.

Первое фото – погрудный портрет девушки, второе – снимок в полный рост. Оба снимка черно-белые.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Старшую дочь Софию (2001) певица родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: дети, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, фото
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