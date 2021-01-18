  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева призналась, что старается не доводить своего мужа, продюсера Константина Меладзе.

Брежнева и Меладзе женаты с 2015 года Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева назвала жизнь со своим мужем, продюсером Константином Меладзе, сложной. Об этом она рассказала в интервью, которое 16 января опубликовано на YouTube-канале российского медиаменеджера Армана Давлетярова.

Певица подчеркнула, что во время притирки с Меладзе не думала о том, что может связать с ним свою жизнь.

"С гениями сложно. С любыми властными людьми – людьми, которые уже чего-то добились, реально сложно. Но если мы хотим быть друг с другом, тогда идем на компромиссы. На данный момент у нас есть и взаимопонимание, и, к счастью, доверие", – заявила Брежнева.

Певица призналась, что конфликты в их семье решаются в процессе общения.

"Конечно, я более вспыльчивая. Но Костя – у него есть точка кипения, он может долго молчать, но если его уже довести, конечно, может психануть и кулаком по столу [ударить]. Я, как мудрая женщина, старюсь его до этого не доводить", – рассказала артистка.

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Видео: Арман Давлетяров / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.