Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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"Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду

По словам проживающей в России бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра", певицы Веры Брежневой, она еще не может осознать, что вещи из ее гардероба подходят для ее 11-летней дочери Сары.

 
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11-летняя Сара (на переднем плане) младшая дочь певицы
11-летняя Сара (на переднем плане) – младшая дочь певицы
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева в интервью, которое вышло 10 января на YouTube-канале Fametime TV, рассказала, что обменивается одеждой с 11-летней дочерью Сарой. 

"Сара подрезает уже конкретно. При том, что ей 11 лет, но она уже высокая. Я удивляюсь – неужели я такая маленькая, что они на нее как раз? Я пока не могу это осознать",  – рассказала артистка.

По словам Брежневой, когда к ней в гости приезжает из США старшая дочь 21-летняя София Киперман, она в свою очередь уже просит одежду у нее.

"Теперь я подрезаю у Сони одежду. Она живет в США, у них там есть бренды, которые к нам сюда не довозят. И когда Соня приезжает, я говорю: "Давай!", – сообщила певица.

Брежнева подчеркнула, что с детства привыкла меняться одеждой, так как росла вместе с тремя сестрами. 

"У нас было мало вещей и всегда была ротация", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: FAMETIME TV / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске  (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Старшую дочь Софию (2001) певица родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за российским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: дети, Вера Брежнева, семья, Соня Киперман
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