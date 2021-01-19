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19 января, 2021
 
Новости

"Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева призналась, что сама рассказывает мужу, российскому продюсеру Константину Меладзе о том, что он ей "изменил".

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Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году
Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева в интервью, которое 14 января опубликовано на YouTube-канале "ОК на связи!", заявила, что в 2020 году самой нелепой новостью о ней была информация о якобы разводе с мужем, российским продюсером Константином Меладзе.

"Причем я узнала об этом именно из газет. И что самое удивительное, мне писали в соцсетях либо "Боже, как жалко, вы были такой прекрасной парой" или "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Я ему прихожу и говорю: "Вот тебе! Ты нашел моложе! Если не знал, то вот так". Он не знал. Теперь знает", – рассказала Брежнева.

ВИДЕО
Видео: ОК на связи! / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское Днепропетровской области) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В 2015 году тайно вышла замуж за МеладзеОбщих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, семья, певица
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