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19 января, 2021
 
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"Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева считает, что если бы не ее целеустремленность, она бы сейчас работала "где-то на заводе или рынке".

 
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Брежнева: Сейчас моя самооценка гораздо ниже, чем тогда, когда я ехала на кастинг в "ВИА Гру"
Брежнева: Сейчас моя самооценка гораздо ниже, чем тогда, когда я ехала на кастинг в "ВИА Гру"
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева заявила, что все обстоятельства были против нее, когда она только начинала карьеру певицы. Об этом она рассказала в интервью, которое 16 января опубликовано на YouTube-канале российского медиаменеджера Армана Давлетярова. 

"Многодетная семья, папа-инвалид, денег нет, образования пока нет. Я даже когда родила старшего ребенка, у нее год не было кроватки. Я как раз тогда уже рассталась с ее папой, вернулась к родителям, жила с ними. Все шло к тому, что я могла оказаться где-то на заводе или на рынке. Могла бы остаться там, но стремилась дальше. Понятно, что набивала тумаки. Многие двери не открылись. Но сила воли, желание сделали свое дело", – рассказала  Брежнева.

По словам артистки, когда она ехала на кастинг в "ВИА Гру", то не сомневалась, что ее возьмут.

"Я ничего не умела, но очень хотела. Когда мы юные, мы же считаем, что очень крутые. Вот сейчас моя самооценка гораздо ниже, чем тогда, когда я ехала на кастинг. Была уверена, что я – то, что нужно, что меня должны обязательно взять", – поделилась она воспоминаниями.

ВИДЕО
Видео: Арман Давлетяров / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. 

В 2015 году тайно вышла замуж за продюсера группы Константина МеладзеОбщих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, певица
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