Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева сообщила, что вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе занимается скандинавской ходьбой.

Меладзе и Брежнева тайно поженились в Италии в 2015 году
Меладзе и Брежнева тайно поженились в Италии в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 29 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в обнимку со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. 

Пара позирует с палками для скандинавской ходьбы на берегу моря. Вероятно, снимок был сделан во время недавнего семейного отдыха в Италии.

"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", – подписала она снимок.

"Старость – не радость", – отреагировали на фото подписчики.

"Смотря какая. Здоровая и счастливая – очень даже в радость!" – ответила Брежнева.

"Сладкая парочка", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Как же я люблю любовь", – написала в комментариях к публикации российская певица Наталья Подольская.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: спорт, Вера Брежнева, Константин Меладзе, певица, отдых, продюсер
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