"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь

"Этим летом в Турции очень жарко. Хотя, может, я просто отвыкла за два года. Но жарче всего на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься. Вся одежда после концерта мокрая, и волосы тоже. Поэтому на море я ходила рано утром, а днем искала тень", – написала она.
Певица запечатлена в джинсовых шортах и вязаном топе с глубоким декольте, открывающим грудь.
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"Сладкая девушка!" – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.