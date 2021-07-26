"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь

"Этим летом в Турции очень жарко. Хотя, может, я просто отвыкла за два года. Но жарче всего на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься. Вся одежда после концерта мокрая, и волосы тоже. Поэтому на море я ходила рано утром, а днем искала тень", – написала она.

Певица запечатлена в джинсовых шортах и вязаном топе с глубоким декольте, открывающим грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Сладкая девушка!" – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.