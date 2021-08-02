"А ляшки ого-го", "Пора переходить в порножурнал", "Эротичная, сексуальная". Каменских надела микрокупальник

Каменских: У нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете? Фото: kamenskux / Instagram

"Ну, понеслась первая партия фоточек. У нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете?" – спросила она.

Певица выбрала модель купальника с миниатюрным бюстгальтером из треугольников и плавок, обнажающих ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Куда муж смотрит?!" – написал фолловер rustm911.

"Пора переходить в порножурнал, здесь как-то неуместно", – заявила subbotina_ludmila_..

"А ляшки ого-го", – отметила tamila_tami27.

"Любимая эротичная, сексуальная королева красоты, напиши хоть одно смс", – попросил hayad2901.