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30 июля, 2021
 
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"Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом

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Каменских вторая жена Потапа
Каменских – вторая жена Потапа
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) хочет стать многодетным отцом. Об этом он рассказал в интервью ведущему передачи "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая 29 июля вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Вообще, я хочу еще четверо детей. Но начнем с двух. А всего хочу пять детей", – заявил Потап.

Отвечая на вопрос, чем готов пожертвовать ради своей семьи, артист отметил, что всем, включая карьеру.

"Семья важнее. Вообще, это женская штука – женщина должна пожертвовать всем. Но если надо мужчине пожертвовать, я пожертвую ради семьи. Это женская ответственность – строить семью, а мужчине – защищать семью. Если встанет вопрос: "Семья или карьера?" Какая, в задницу, карьера, когда речь идет о твоей семье?" – резюмировал Потап.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

На данный момент у Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – бывшая жена Потапенко, продюсер Ирина Горовая. Пара зарегистрировала брак в 1999 году. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе, а 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских, с которой с 2006-го по 2017 год выступал в дуэте "Потап и Настя". В этом браке детей у артиста нет.

Теги: дети, Настя Каменских, семья, Потап, Алексей Потапенко
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