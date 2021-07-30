  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом

"Вообще, я хочу еще четверо детей. Но начнем с двух. А всего хочу пять детей", – заявил Потап.

Отвечая на вопрос, чем готов пожертвовать ради своей семьи, артист отметил, что всем, включая карьеру.

"Семья важнее. Вообще, это женская штука – женщина должна пожертвовать всем. Но если надо мужчине пожертвовать, я пожертвую ради семьи. Это женская ответственность – строить семью, а мужчине – защищать семью. Если встанет вопрос: "Семья или карьера?" Какая, в задницу, карьера, когда речь идет о твоей семье?" – резюмировал Потап.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube