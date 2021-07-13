"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес

Потап: Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом Фото: realpotap / Instagram

"Бэээээ! Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом, это не ее аккаунт, у меня тут быстро бан стартует. И вообще, прежде чем кого-то чему-то учить или высказать свое мнение, станьте кем-то значимым, откройте книгу жизни, разберитесь с философией бытия на клеточном уровне, и мы вас обязательно послушаем, а пока что: "Бэээээээ!", – написал он.

"Вот так и должен вести себя муж. Всех хейтеров в блок. Жену в обиду никому не давать. Красавчики", – отреагировали поклонники.

"Как приятно, что мужчина отстаивает свою женщину, принимая ее такой, какая она есть", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)