"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес

"Бэээээ! Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом, это не ее аккаунт, у меня тут быстро бан стартует. И вообще, прежде чем кого-то чему-то учить или высказать свое мнение, станьте кем-то значимым, откройте книгу жизни, разберитесь с философией бытия на клеточном уровне, и мы вас обязательно послушаем, а пока что: "Бэээээээ!", – написал он.
"Вот так и должен вести себя муж. Всех хейтеров в блок. Жену в обиду никому не давать. Красавчики", – отреагировали поклонники.
"Как приятно, что мужчина отстаивает свою женщину, принимая ее такой, какая она есть", – написали фолловеры.
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Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.
13 июля 2021 года Каменских разместила в сети фото, на котором запечатлена топлес. Большинство подписчиков артистки раскритиковали откровенный снимок.