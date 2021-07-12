"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом

"Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Почему вы всегда так язык показываете?" – спросила подписчица cherryblosssomgirl.

"Так у тебя свои арбузы хороши", – заявил ponamarenko235377.