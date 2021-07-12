"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом

"Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", – написала она.
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"Почему вы всегда так язык показываете?" – спросила подписчица cherryblosssomgirl.
"Так у тебя свои арбузы хороши", – заявил ponamarenko235377.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.