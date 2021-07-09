"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную

Об этом 34-летняя певица написала в Instagram и приложила к посту фотографию, на которой принимает пенную ванную.

"Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все 100. Тем не менее, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный", – пожаловалась Каменских.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)