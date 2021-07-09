"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную

Об этом 34-летняя певица написала в Instagram и приложила к посту фотографию, на которой принимает пенную ванную.
"Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все 100. Тем не менее, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный", – пожаловалась Каменских.
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Согласно последней информации, в Киеве только в июне 2021 года было зафиксировано 10 температурных рекордов, когда температура воздуха поднималась выше +30 °С.
23 июня была зафиксирована температуру +34 °C. В этот день столица побила температурный рекорд 1946 года.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.