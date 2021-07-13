Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Это надо видеть только Потапу!", "Что ты позоришься!", "Дожились". Каменских снялась топлес

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Каменских: Доброе утро
Каменских: Доброе утро
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 13 июля на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в одних трусах, без бюстгальтера.

"Доброе утро", – написала она.

Исполнительница позировала, прикрыв голую грудь руками.

"Кому это надо видеть? А это надо видеть только Потапу!" – заявила подписчица valentinashalamai.

"Что ты позоришься!" – прокомментировала nadiapavlovych_.

"Дожились..." – отметила karlablumen.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, топлес, певица NK, грудь, бюстгальтер
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