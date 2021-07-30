  Потап рассказал, после какой шутки запретил своему сыну делать это в школе

По словам артиста, это произошло после того, как сын в свободной форме подписал сочинение.

"Он подписал свое сочинение словами: "Андрей Потапенко с улицы какой-то там Трахальной, 69". И мне звонят, рассказывают эту историю. Я посмеялся, конечно. Но я ему позвонил и сказал: "Чувак, папа твой тоже часто шутил и его тоже часто не понимали". Не все шутки проходят", – рассказал артист.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube