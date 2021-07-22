"Стильный", "Мажор". В сети комментируют новый образ Потапа

"Думал: "А как я буду в 40 одеваться?" А вот", – подписал он фото.

"Стильный", – оценили образ артиста поклонники.

"Мажор", – прокомментировали селфи фолловеры.

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве – 8 мая артисту исполнилось 40 лет. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.