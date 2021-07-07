Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
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"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео

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Теперь Потапу придется объясняться супруге Насте Каменских, что это был лишь случайный поцелуй
Теперь Потапу придется объясняться супруге Насте Каменских, что это был лишь случайный поцелуй
Фото: mozgiband / Instagram

Участники украинской группы танцевальной электронной музыки Mozgi Потап (Алексей Потапенко, муж певицы Насти Каменских) и Позитив (Алексей Завгородний) своеобразно отметили День поцелуев, который праздновали во всем мире 6 июля.

Во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend музыканты поцеловали друг друга в губы на глазах многотысячной толпы. После мужчины скривились и, вытирая рты, отбежали друг от друга под рев и хохот толпы.

"Мы последние мужики в шоу-бизнесе", – заявил Потап со сцены, и группа продолжила выступление.

Контекст:

Mozgi была создана в 2014 году. Тогда же вышел дебютный клип коллектива "Аябо". В августе 2015 года коллектив презентовал свой дебютный альбом "Электрошаурма". В группе шесть участников: Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE.

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Позитив родился в 1989 году в Киеве, учился в Лондоне и Кембридже. С 13 лет сотрудничает с Потапом. С 2010 года работал в группе "Время и Стекло", где выступал в дуэте с Надеждой Дорофеевой. С ней же в 2017 году стал тренером вокального талант-шоу телеканала "1+1" "Голос. Дети". В 2020 участвовал в шоу "Танцы со звездами" в паре с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич.

Теги: Потап и Настя, Потап, Позитив, поцелуй, мужчины, Atlas Weekend
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