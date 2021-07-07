"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео

Теперь Потапу придется объясняться супруге Насте Каменских, что это был лишь случайный поцелуй Фото: mozgiband / Instagram

Во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend музыканты поцеловали друг друга в губы на глазах многотысячной толпы. После мужчины скривились и, вытирая рты, отбежали друг от друга под рев и хохот толпы.

"Мы последние мужики в шоу-бизнесе", – заявил Потап со сцены, и группа продолжила выступление.

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