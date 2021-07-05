"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020

Потап: В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина Фото: realpotap / Instagram

По мнению 40-летнего музыканта, игра сборной "объединила и придала сил" всем украинцам. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Спасибо, парни! Вы – лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина. Объединили нас, придали сил! Спасибо, казаки!" – написал Потап и приложил фото сборной.