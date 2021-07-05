"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020

По мнению 40-летнего музыканта, игра сборной "объединила и придала сил" всем украинцам. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Спасибо, парни! Вы – лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина. Объединили нас, придали сил! Спасибо, казаки!" – написал Потап и приложил фото сборной.
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Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.
3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию матча.
Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.