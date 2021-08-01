"Возможность насладиться друг другом". Каменских показала постельное фото с Потапом

На снимке Каменских крупным планом показала, как романтично целует руку Потапа.

"Отпуск для нас – это не просто про выспаться, накупаться, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Также Каменских опубликовала совместное с Потапом видео с отеля в Instagram Stories.

Скриншот: kamenskux / Instagram





Скриншот: kamenskux / Instagram



"Ваши совместные Stories и вот такие фото просто излучают потрясающе позитивный вайб! Спасибо. Любви вам", – пожелала pesina_olga.

"Как нежно и романтично", – добавила elenakobylchuk.

"Настюшка, вы, как всегда, супер. Вы случайно не беременная?" – поинтересовалась svetlanagavrylyuk.