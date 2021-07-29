"Сочная", "Немного поправилась". Каменских показала голые ягодицы прямо на балконе

"Доброе утро! Пусть ваш день будет сегодня таким же медовым, как мой рассвет", – написала она.
Певица позировала в черном раздельном купальнике со стрингами. Она засветила голые ягодицы.
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"Сочная", – прокомментировала подписчица _ann.alferova_.
"По-моему, Настя немного поправилась", – отметил narivonchikartem.
"Секси", – заявил igcyitc86rc7trguob.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.