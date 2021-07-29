"Сочная", "Немного поправилась". Каменских показала голые ягодицы прямо на балконе

Каменских: Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет Фото: kamenskux / Instagram

"Доброе утро! Пусть ваш день будет сегодня таким же медовым, как мой рассвет", – написала она.

Певица позировала в черном раздельном купальнике со стрингами. Она засветила голые ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Сочная", – прокомментировала подписчица _ann.alferova_.

"По-моему, Настя немного поправилась", – отметил narivonchikartem.

"Секси", – заявил igcyitc86rc7trguob.