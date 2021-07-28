"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках

Внучка Ротару с распущенными волосами позировала в нюдовом "голом" купальнике и белых брюках из прозрачной ткани.

"Пляжное время", – написала она.

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"Красиво. Удачи тебе", – прокомментировала подписчица annaanna6548.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.