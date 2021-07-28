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28 июля, 2021
 
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"Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!" Никитюк показала пятую точку

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Никитюк: На фото суперумная и красивая девушка
Никитюк: На фото суперумная и красивая девушка
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 28 июля на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков в белом брючном костюме.

"На фото суперумная и красивая девушка. Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс", – написала она.

Позируя для одного из снимков, Никитюк наклонилась вперед, стоя спиной к камере, и выставила пятую точку.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

Ким Кардашян – знаменитая американская модель, обладательница пышных форм.

Теги: телеведущая, Ким Кардашян, Леся Никитюк, модель, фото, Орел и решка, Le Маршрутка, Хто зверху?
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