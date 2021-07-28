"Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!" Никитюк показала пятую точку

"На фото суперумная и красивая девушка. Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс", – написала она.

Позируя для одного из снимков, Никитюк наклонилась вперед, стоя спиной к камере, и выставила пятую точку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)