"Вижу попу", "Попа, как у Ким". В сети обсуждают фото Каменских из бассейна

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", – написала она.

Певица заблюрила пятую точку и ноги, находящиеся под водой.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Вижу попу", – отметил _andreivalerievich.

"Попа, как у Ким", – написал tereshchenko9843. Это цитата припева одноименной песни Каменских.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.