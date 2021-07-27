Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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"Вижу попу", "Попа, как у Ким". В сети обсуждают фото Каменских из бассейна

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Каменских: Моя магия утра
Каменских: Моя магия утра
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 27 июля на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное во время плавания в бассейне.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", – написала она.

Певица заблюрила пятую точку и ноги, находящиеся под водой.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Вижу попу", – отметил _andreivalerievich.

"Попа, как у Ким", – написал tereshchenko9843. Это цитата припева одноименной песни Каменских.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: плавание, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, фото, певица NK, бассейн
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