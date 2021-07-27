"Обалдеть!" Лидер The Hardkiss Санина снялась в "голом" топе

"Беж", – написала она.

Санина выбрала модель топа с принтом татуировок. Образ она дополнила бежевыми брюками с белыми карманами. Певица позировала в парике цвета платиновый блонд с челкой.

"Обалдеть!" – прокомментировала подписчица zhannaparakhnenko.

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.

В дискографии The Hardkiss пять студийных альбомов.