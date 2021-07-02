"Вишня в собственном соку", "Сладкая". Лидер The Hardkiss Санина показала фигуру в трусах

"Черешня", – написала она.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Вишня в собственном соку", – написал muzvar.ua.
"Сладкая", – отметила vladlenatsepla.
Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.