"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике

Хореограф в желтом раздельном купальнике и кимоно станцевала на пляже.
"Я отлично перезагрузилась! Пора танцевать домой!" – написала она.
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"Обезбашенно", – прокомментировал cherginvitalii.
По словам Шоптенко, она на отдыхе прибавила в весе два килограмма.
Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.