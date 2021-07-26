"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике

Хореограф в желтом раздельном купальнике и кимоно станцевала на пляже.

"Я отлично перезагрузилась! Пора танцевать домой!" – написала она.

"Обезбашенно", – прокомментировал cherginvitalii.

Контекст:

По словам Шоптенко, она на отдыхе прибавила в весе два килограмма.

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.