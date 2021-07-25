"Бабуля легкого поведения". Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги

"Греческая виноградная лоза", – подписала она фото, на котором предстала в летнем платье с глубоким декольте и открытыми ногами.

"Жесть, какие некрасивые стопы. Ну вот зачем такое показывать?" – спросила у балерины lorisizikova.

"Опять ноги впереди. Это неэстетично", – считает vladimir_an_26.

"Ну зачем эти ласты-то?" – написала no.nna7600.

"Бабуля легкого поведения", – прокомментировала olesya_val7.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.