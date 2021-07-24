  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти

Собчак и Волочкова записали совместное интервью еще в 2019-м, после чего отношения между ними окончательно испортились Скриншот: Осторожно: Собчак / YouTube

45-летней Волочковой задали вопрос, зачем она несколько лет назад пустила в свой дом Собчак и согласилась дать ей интервью, если между двумя уроженками Санкт-Петербурга были давние неприязненные отношения. По словам балерины, она всегда готова протянуть руку дружбу и забыть старые обиды.

Волочкова подчеркнула, что Собчак ее обманула и "поступила бесстыжим образом", когда вела часть съемок скрытой камерой и без разрешения артистки "обшарила" ее спальню.

"Обшарила мне все тумбочки, нашла типа это, фаллоимитатор. Слушайте, это все таким бесстыжим образом делается! Я в своей спальне и в своей ванной могу хранить все, что хочу: тампоны, прокладки, презервативы, фаллоимитаторы – все! Может, она от истерики пришла в ужас, что у меня секс по четыре раза в день, а еще и это… Я не знаю… Это просто выглядело некрасиво", – заявила Волочкова.

Она добавила, что Собчак не может ей простить того, что вокруг балерины постоянно "много мужчин и цветов".

ВИДЕО

Видео: RTVI Развлечения / YouTube