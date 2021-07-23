"Мой мир, мое счастье, моя вселенная". Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему

"Раньше я думала что со мной что-то не так,а потом я встретила тебя и поняла, что "не так" – это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная – все это в тебе. С днем рождения", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)