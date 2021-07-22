"Маленький Борис Джонсон". Собчак показала снимки отдыха с сыном

Собчак: Талию после пасты удается сохранить пока только Платону Фото: xenia_sobchak / Instagram

На фото запечатлен ее четырехлетний сын Платон.

"Талию после пасты удается сохранить пока только Платону", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Маленький Борис Джонсон", – прокомментировал подписчик shulbert327, сравнив Платона с премьер-министром Великобритании.

"Ну какой же он беляшек!" – отметила lyubovmalimonova.