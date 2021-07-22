"Маленький Борис Джонсон". Собчак показала снимки отдыха с сыном

На фото запечатлен ее четырехлетний сын Платон.
"Талию после пасты удается сохранить пока только Платону", – написала она.
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"Маленький Борис Джонсон", – прокомментировал подписчик shulbert327, сравнив Платона с премьер-министром Великобритании.
"Ну какой же он беляшек!" – отметила lyubovmalimonova.
Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го. Отец мальчика – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах.
Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.