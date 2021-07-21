"Эталонный ребенок!", "Порода Собчак". Виторган показал своего подросшего сына Платона

"Обед под чтение. Никаких гаджетов и мультиков за столом. Кстати, прекрасная совершенно книга – "Жизнь замечательных детей". О том, как проходило детство выдающихся личностей – от Македонского и Колумба до Моцарта и Пушкина. Правда, готовьтесь к большому количеству вопросов и поисков ответов. Так что чтение превращается в беседу. В общем, полезно и для слушающего, и для читающего", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

"Платон – прям какой-то эталонный ребенок! Чистое счастье, Макс! Голливуд даже и не курит в стороне", – прокомментировал сатирик Евгений Хаит.

"Глаза мамины", – отметила prostotamara77.

"Там, по-моему, все мамино, порода Собчак", – заявила a_si_ko.