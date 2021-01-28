Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2021
 
Новости

"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак

Российский актер Максим Виторган признался, что в детстве избегал моделирования, а его сын от телеведущей Ксении Собчак – Платон, наоборот, заинтересовался.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виторган: Я был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств
Виторган: Я был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств
Фото: mvitorgan / Instagram

48-летний российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram поделился снимком своего четырехлетнего сына Платона с игрушечным самолетом в руках.

"Все детство я бегал от моделирования! Был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств. И вот на старости лет оно меня настигло. Кое-кому очень понадобился желтый самолет с пропеллером... Няня, увидев коробку, уволилась. Мама не без легкого злорадства сказала: "Хочу посмотреть, как вы это будете собирать!.." – признался он.

Виторган отметил, что половина работы позади.

"Да, глаз дергается. Но все живы. Посуда и мебель целы. Правда, впереди шасси и покраска..." – отметил актер.

Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. У Виторгана есть еще двое детей от первого брака – с актрисой Викторией Верберг. Это 24-летняя Полина и 20-летний Даниил.

Теги: Ксения Собчак, дети, Максим Виторган, Платон Виторган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
Дмитрий ГОРДОН
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS