"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак

Российский актер Максим Виторган признался, что в детстве избегал моделирования, а его сын от телеведущей Ксении Собчак – Платон, наоборот, заинтересовался.

Виторган: Я был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств Фото: mvitorgan / Instagram

48-летний российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram поделился снимком своего четырехлетнего сына Платона с игрушечным самолетом в руках.

"Все детство я бегал от моделирования! Был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств. И вот на старости лет оно меня настигло. Кое-кому очень понадобился желтый самолет с пропеллером... Няня, увидев коробку, уволилась. Мама не без легкого злорадства сказала: "Хочу посмотреть, как вы это будете собирать!.." – признался он.

Виторган отметил, что половина работы позади.

"Да, глаз дергается. Но все живы. Посуда и мебель целы. Правда, впереди шасси и покраска..." – отметил актер.

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Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. У Виторгана есть еще двое детей от первого брака – с актрисой Викторией Верберг. Это 24-летняя Полина и 20-летний Даниил.