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18 января, 2021
 
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"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках

Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала снимок подросшего сына Платона.

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Собчак стала матерью в 2016 году
Собчак стала матерью в 2016 году 
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила фото своего сына Платона с глыбами льда на голове и в руках.

"Мам, а почему так холодно на улице?" – процитировала она сына.

"Такой миленький пухляк", – прокомментировала подписчица kustistaya.

Ранее Собчак обнародовала фото, снятые на той же локации, рассказав, что они с сыном совершили поездку на "Мальдивы патриотов". Так она назвала Санкт-Петербург.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Максим Виторган, телеведущая, фото, Платон Виторган
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