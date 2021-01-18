"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках

Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала снимок подросшего сына Платона.

Собчак стала матерью в 2016 году Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила фото своего сына Платона с глыбами льда на голове и в руках.

"Мам, а почему так холодно на улице?" – процитировала она сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Такой миленький пухляк", – прокомментировала подписчица kustistaya.

Ранее Собчак обнародовала фото, снятые на той же локации, рассказав, что они с сыном совершили поездку на "Мальдивы патриотов". Так она назвала Санкт-Петербург.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.