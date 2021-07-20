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Интервью Гордона с Зыгарем. Где и когда смотреть

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Интервью Гордона с Зыгарем продолжалось более двух с половиной часов
Интервью Гордона с Зыгарем продолжалось более двух с половиной часов
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским журналистом и писателем Михаилом Зыгарем.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, программу записали в Киеве. Беседа продолжалась более двух с половиной часов. 

Во время интервью Зыгарь говорил, как пришел в журналистику и стал военным корреспондентом, почему ушел с должности главного редактора телеканала "Дождь" и было ли это решение частью договоренностей с властью, кто стоял за попыткой разгрома "Дождя", что и почему не вошло в книгу "Вся кремлевская рать", о главных победах и поражениях президента РФ Владимира Путина и о его окружении, о том, выйдет ли российский оппозиционер Алексей Навальный из тюрьмы, об аннексии Крыма и войне на Донбассе, сотрудничестве с российской журналисткой Ксенией Собчак, а также о компромиссах с совестью, запугиваниях и о том, пыталась ли власть его купить и вербовать.

"Для Путина важным примером, на который он оглядывается, когда делает выводы, как не надо, является его учитель [мэр Санкт-Петербурга в 19911996 годах] Анатолий Собчак. И трагическое поражение Анатолия Собчака в 96-м году на выборах губернатора Петербурга – это просто учебник, в который Путин смотрел и, может, смотрит до сих пор. Он сделал из него максимум выводов. Потому что у него на глазах человек потерял власть – и его жизнь полетела под откос. Он знает, что не нужно делать, – то, что делал Собчак. Собчак выводил на первый план свою жену, и слишком много времени ей уделяли СМИ. Ее непопулярность очень вредила Собчаку. Собчак позволял функционировать независимым телеканалам и независимым СМИ. Собчак принял участие в дебатах против своего главного соперника. Собчак многое делал того, что делает нормальный западный демократический политик. И все это привело его к поражению. Поэтому это вычеркнуто из правил поведения Владимира Путина", – сказал журналист. 

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора "Дождя". 

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр". 

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Ксения Собчак, Алексей Навальный, журналисты, Анатолий Собчак, телеканал Дождь, Михаил Зыгарь
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