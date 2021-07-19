"Блондин потрясающий". Собчак показала подросшего сына

"Чилим на море. Людей в Сен-Тропе меньше обычного, русских почти нет. То есть все, чего добилась французская бюрократия: сократила поток туристов, но все, кто хотел – все равно на местности", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Платон такой милый ребёнок. Блондин потрясающий", – прокомментировала подписчица shirokova.alena_.



