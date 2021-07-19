"Блондин потрясающий". Собчак показала подросшего сына

"Чилим на море. Людей в Сен-Тропе меньше обычного, русских почти нет. То есть все, чего добилась французская бюрократия: сократила поток туристов, но все, кто хотел – все равно на местности", – написала она.
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"Платон такой милый ребёнок. Блондин потрясающий", – прокомментировала подписчица shirokova.alena_.
Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го. Отец мальчика – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах.
Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.