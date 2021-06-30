"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат

Волочкова в гостях у астраханских друзей показала шпагат Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина сперва показала подписчикам, как ее встречали на вокзале с медведем-аниматором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Затем продемонстрировала отель, в котором остановилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

А вскоре похвасталась подписчикам шпагатом, на который села в Астрахани. Балерина позирует в кадре в футболке и плавках в углу клиновидного возвышения, сидя на свисающем канате.

"Я у моих друзей", – отметила артистка.

"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?" – отреагировали пользователи сети на фото балерины.

"На шпагат обязательно? Ноги что – уже не сдвигаются?" – написали в комментариях подписчики.

"Каждый раз одно и то же, уже бы мостик сделала, что-ли", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)