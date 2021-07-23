"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции

"Меня тут немного преобразили", – написала она.
Позже в микроблоге она обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в новом образе.
"Полистайте. Вам может понравиться", – написала Волочкова.
"Вам с волнистыми волосами очень идет", – оценили новый образ артистки фолловеры.
"Другое дело", – отреагировали подписчики.
"Хороша, чертовка", – написали в комментариях поклонники.
"Вам очень идет челка", – высказались пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До преображения Волочкова выглядела вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.