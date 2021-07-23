"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции

Волочкова: Меня тут немного преобразили Фото: volochkova_art / Instagram

"Меня тут немного преобразили", – написала она.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

Позже в микроблоге она обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в новом образе.

"Полистайте. Вам может понравиться", – написала Волочкова.

"Вам с волнистыми волосами очень идет", – оценили новый образ артистки фолловеры.

"Другое дело", – отреагировали подписчики.

"Хороша, чертовка", – написали в комментариях поклонники.

"Вам очень идет челка", – высказались пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

До преображения Волочкова выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)