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16 июля, 2021
 
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"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне

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Волочкова: У кого ноги длиннее?
Волочкова: У кого ноги длиннее?
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 15 июля в Instagram обнародовала фото, для которого позировала верхом на коне.

Балерина продемонстрировала растяжку.

"У кого ноги длиннее?" – спросила она.

"Опять рогатку развела", – отметил подписчик chesnokov307.

"Это та стойка, о которой мечтают все мужчины", – заявила di2021d.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, шпагат, мужчины
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