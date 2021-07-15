"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди

"Скоро я сюда..." – написала она.

Балерина запечатлена на борту яхты на фоне моря.

"Открытая не только душой", – прокомментировал spb_ak.

"Пирог нараспашку", – отметила flo_wersofsun.

"Я бы пристроился сзади", – признался batalovolzhas.

"Достала уже свои ноги раздвигать", – заявил gorbun30.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).