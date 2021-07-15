"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой

"Это большое счастье – иметь возможность отдыхая работать. Сегодня еще одну сцену зажжем", – написала она.

Для одного из снимков певица широко развела ноги в стороны.

"Ну, все со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", – заявила подписчица ksenoslife.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.