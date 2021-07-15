Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2021
 
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"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой

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Каменских: Это большое счастье иметь возможность отдыхая работать
Каменских: Это большое счастье – иметь возможность отдыхая работать
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 14 июля на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков, сделанных в Турции, для которых позировала в голубом раздельном купальнике.

"Это большое счастье – иметь возможность отдыхая работать. Сегодня еще одну сцену зажжем", – написала она.

Для одного из снимков певица широко развела ноги в стороны.

"Ну, все со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", – заявила подписчица ksenoslife.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: Турция, купальник, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, отдых, певица NK, ноги
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