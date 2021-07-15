"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv

"Вам нравится мой стиль?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Очень даже! Тебе очень идут белые трусы!" – прокомментировал подписчик manstyle_russia.

"Огонь!" – написал vadim_yatsun.